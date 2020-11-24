Devrim Parscan kimdir, kaç yaşındaydı? Devrim Parscan dizi ve filmleri...

Usta oyuncu Devrim Parscan yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun hayatı ve oynadığı diziler merak konusu oldu.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştı.

Sevenleri, oyuncunun ölümü üzerine hayatı hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

DEVRİM PARSCAN KİMDİR?

Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır.

2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanınmıştır.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Duayen sanatçı olarak ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER