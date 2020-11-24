- Haberler
- Gündem Haberleri
- Devrim Parscan kimdir, kaç yaşındaydı? Devrim Parscan dizi ve filmleri...
Devrim Parscan kimdir, kaç yaşındaydı? Devrim Parscan dizi ve filmleri...
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 14:26
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştı.
Sevenleri, oyuncunun ölümü üzerine hayatı hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.
DEVRİM PARSCAN KİMDİR?
Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır.
2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanınmıştır.
Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Duayen sanatçı olarak ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.
OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER
-
Naciye'yi Kim Sevmez - 2005
-
Kızma Birader - 2005
-
Sil Baştan - 2004
-
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
-
Seni Yaşatacağım - 2002
-
Bizim Aile - 2001
-
Herkes Kendi Evinde - 2000
-
Cumhuriyet- 1998
-
Sibel - 1998
-
İlk Aşk - 1997
-
Zehra Ana - 1996
-
Köşe Kapmaca - 1996
-
Kurtuluş - 1996
-
Çiçek Taksi - 1995
-
Yolcu - 1994
-
İskilipli Atıf Hoca - 1993
-
Bir Kadın Yüzü - 1993
-
Kızımı Arıyorum - 1993
-
Zirvedekiler - 1993
-
Varyemez - 1991
-
Madde 438 - 1990
-
Dehşet Gecesi - 1989
-
Polis Dosyası - 1989
-
Hünkarın Bir Günü - 1989
-
Biz Ayrılamayız - 1988
-
Kızım ve Ben - 1988
-
Mazideki Kadın - 1986
-
Savunma - 1986
-
Taçsız Kraliçe - 1984
-
O Kadın - 1982
-
Tanrıya Feryat - 1980
-
İşte Bizim Hikayemiz - 1978
-
Sayılı Dakikalar - 1965
-
Küçük Hanımın Kısmeti - 1962
-
Küçük Beyefendi - 1962
-
Gümüş - 2007
-
Doğruluk Ekseni - 2010
-
Selam Bahara Yolculuk - 2015