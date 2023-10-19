Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'deki hastaneyi Filistinliler vurdu" iddiasını yalanladı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, "Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı...

Abluka altındaki Gazze gece gündüz bombardımana tutuluyor.

Orantısız güç kullanan İsrail, saldırılarda binlerce sivilin ölümüne sebep oldu.

Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’ne geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen saldırı sonucunda da yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler ardından İsrail, saldırının Filistinliler tarafından yapıldığını iddia etti.

Hastanelerin sığınak olduğu ifade edildi

Görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığının açıkça görüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, 'Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı' iddiası doğru değildir. İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, 'Hastaneyi Hamas füzesi vurdu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, hastanelerin sığınak olarak kullanıldığı iddia edilerek, 'Hastaneleri derhal boşaltın' tehdidinde bulunulmuştur.

"Hesabın manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Gazze'nin resmi hesabı, hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor' iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen 'Gaza Report' hesabı Gazze'nin veya herhangi bir Filistin kurumunun resmi hesabı değildir. Hesabın manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

İsrail'in ifadeleri yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, "'Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hala sorgulayanlar için elimizde belge var.' başlığıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerin, paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiği tespit edildi.

Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan füzelerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlendi.