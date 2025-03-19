Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İmamoğlu'na ilaçları verilmedi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İBB'deki yolsuzluklara yönelik soruşturma devam ediyor.

Terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ayağa kalkan CHP, anında dezenformasyona ve yalan haber servisine başladı.

Bu kapsamda İmamoğlu'nun sağlık kontrollerinin karakolda yapıldığı ve ilaçları verilmediği yalanları servis edildi.

Konuya ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken X hesabından şu ifadeler paylaşıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi.” iddiası doğru değildir.



Bahse konu sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyenince doktor hasta özeline riayet edilerek yapılmıştır.



Bununla birlikte gözaltında bulunanların kullanmakta olduğu rutin ilaçlar şahıslara emniyet birimlerince verilmektedir.



Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.