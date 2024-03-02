Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, IMF iddialarını yalanladı Bakan Şimşek'in ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüşmesiyle ilgili çeşitli iddialar dolaşıma sokuldu. İddialara yanıt verilen açıklamada, "Görüşmede IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır" denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya’da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı.

Bakan Şimşek, toplantı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Bazı medya kuruluşları, IMF konusunda ABD'den destek talebinde bulunulduğuna dair iddialar ortaya attı.

IMF iddiaları yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, algı oluşturma maksatlı yapılan haberleri yalanladı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek istendiği” yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Ekonomik gelişmeleri konuştular

Mehmet Şimşek'in, Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Görüşmede IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır." denildi.

"Spekülatif haberlere itibar etmeyin"

Bakan Şimşek'in, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve iş birliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.