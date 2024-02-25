Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kiralarda 'yüzde 25' iddialarına yanıt verdi İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Herhangi bir resmi kurumdan, 'yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına' yönelik açıklama yapılmadı" denildi.

ensonhaber.com

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kiralarla ilgili "yüzde 25" iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medyada, yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildiği iddia edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ifadelerin doğru olmadığını bildirdi.

1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir.



2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştır.

Yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına yönelik açıklama yok

Herhangi bir resmi kurumdan, 'yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına' yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.



İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir.

"Böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor"

Bakan Tunç'un, katıldığı bir TV programında yöneltilen, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna şu yanıtı verdiği kaydedildi:

Yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.

Karar alınmadı, beklenti dile getirildi

Açıklamada, "Dolayısıyla Bakan Tunç'un açıklaması, 'böyle bir karar alındığı' yönünde değil, 'böyle bir beklentisinin olduğu' yönündedir." denildi.