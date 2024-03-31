Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, oy pusulasında işaretleme manipülasyonlarına karşı uyardı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra diğer partilerin üzerini çizin” şeklindeki paylaşımların oyların geçersiz sayılması için yürütülen manipülasyon çalışmaları olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Bugün Türkiye genelinde seçmenler 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

Yetkililer oy pusulalarında evet mührünü basmanın dışında yapılacak bir işaretlemenin oyu geçersiz kıldığına dikkat çekiyor.

Bu gerçeğe rağmen manipülasyon amaçlı mesajlar yayınlanınca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir uyarı yaptı.

"Pusulada oy verilmeyen adayın üzerini çizmek ya da çarpı işareti yapmak oyu geçersiz kılar"

Sosyal Medya'da yerel seçimi sabote etmek için vatandaşlara oylarını kullanırken pusulada oy vermedikleri adayın üzerini çizmeleri ya da çarpı işareti yapmaları gerektiği şeklindeki yönlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı doğrultusunda uyarı yapıldı.

"Oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyaları tespit edildi"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu bilgileri verdi:

Vatandaşlarımızın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanacağı oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğü tespit edilmiştir.

İddiaların aksine, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Yine zarfların içerisine, oy pusulası dışında (not, nesne vb.) konulmaması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacaktır.

"Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra başka işaretleme yapmayın"