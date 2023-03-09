Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan haberlerin aslını açıkladı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyuna servis edilmiş yalan veya çarpıtılmış haberlerin aslını yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çarpıtılmış veya yalan haberlerin önüne geçmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuoyunda algı kurmak için ortaya atılan asılsız iddialar birer birer ortaya çıkıyor.

DMM, bu haberleri ele aldı.

Söz konusu haberleri ve aslını detaylı şekilde anlattı.

Çarpıtılan haberler başlıca şu şekilde;

İskenderun’da Kurulan Sahra Hastanesi Çökmüş Durumda, Bölgede Çadır Yok” İddiaları

“GBT’sine Bakılan Depremzede Aile Yurda Alınmadı” İddiası

“1999 Sonrası Deprem Zararı için Ayrılan 31 Milyon TL Ortada Yok” İddiaları

“Şanlıurfa’da Hasarlı Binalarla İlgili ‘Tedbir’ Uyarısı Yapan İki Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı” İddiası

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Ek Bütçe İhtimalini Gündemine Aldı” İddiası

“e-Devlet Kapısı Çalışmadığı İçin EYT Başvurularının Fiziksel Yapılması Gerektiği” İddiası

“Türk Hava Yolları Kadınlar Günü Hediyesi Veriyor” İddiaları

“Tepki Göstermek için Seçim Pusulasında Oy Vermediğiniz Adaya Çarpı Koyun” Paylaşımları

“Bazı Memur, Esnaf ve Çiftçiler EYT’de 3 Yıl Kesintisiz Sigorta Şartına Takıldı” İddiası

İskenderun'da kurulan sahra hastanesi çökmüş durumda, bölgede çadır yok iddiaları

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, İskenderun’da kurulan sahra hastanesi, çökmüş durumda, bölgede çadır yok iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

HAKİKAT: İskenderun Devlet Hastanesi’nde hasar tespit çalışmaları yapılana kadar sahra hastanesi olarak konteynerler kullanılmıştır.

Görüntüler, Meteoroloji'den yapılan şiddetli rüzgar uyarısı nedeniyle toplanan UMKE personel barınma çadırını göstermektedir. Halihazırda hastanenin sağlam blokları hizmete açıktır.

Ayrıca bölgede çadır yok iddiaları da asılsızdır. Bugüne kadar Hatay’da 107 bin 959 adet çadır, 4 bin 11 adet konteyner kurulmuştur.

GBT'sine bakılan depremzede aile yurda alınmadı iddiası

“GBT’sine bakılan depremzede aile yurda alınmadı” iddiası doğru değildir.

HAKİKAT: Haberde ismi geçen M.Ç. isimli şahıs, ailesi ile birlikte diğer tüm depremzedelerimiz gibi barınma/ konaklama müracaatlarının alındığı Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’nda bulunan KYK görevlilerine 24 Şubat 2023 günü müracaatta bulunmuştur.

Müracaatın hemen akabinde diğer depremzede vatandaşlarımızın da konakladığı Ertuğrul Gazi KYK yurduna yönlendirilerek aynı gün kayıtları yapılmıştır.

Ancak M.Ç. isimli şahsın, söz konusu yurda kayıt yaptıktan sonra herhangi bir neden belirtmeksizin konaklamadan ayrıldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca haberde yer alan Sultan 2. Kılıçarslan KYK Öğrenci Yurdu nöbetçi yurt olup, sadece uygulama öğrencilerine hizmet vermektedir.

1999 sonrası deprem zararı için ayrılan 31 milyon TL ortada yok iddiaları

Bazı basın yayın organlarında yer alan “1999 sonrası deprem zararı için ayrılan 31 milyon TL ortada yok” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

HAKİKAT: 1 milyon 628 bin 337 dolar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden sonra zarar gören altyapının onarılması için dış proje kredilerinden ilgili kuruluşlarca kullanılmış, ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında gerekli formlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına ulaştırılmamıştır.

Bu nedenle muhasebe kayıtlarında “Teyitsiz Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Hesabı”nda izlenen 1 milyon 628 bin 337 dolar, Sayıştay’ın önerisi doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arşiv çalışması sonucunda 2019 yılında teyit edilmiş ve hesaplardan çıkarılmıştır.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi kaybolan bir para bulunmamaktadır.

Şanlıurfa'da hasarlı binalarla ilgili tedbir uyarısı yapan iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı iddiası

Bazı basın yayın organlarında, “Tedbir istemek suç oldu” başlıklı haberlerdeki, “Şanlıurfa’da hasarlı binalar için ‘tedbir’ uyarısı yapan iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

HAKİKAT: Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi 147. Sokak’ta yer alan Stat Apartmanı’nda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hasar tespit çalışması yapılıp binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Binanın ağır hasarlı olması nedeniyle elektrik, su ve doğalgazı kesilip bina tahliye edilerek mühürlenmiştir.

Güvenlik güçlerimiz tarafından da binanın etrafı bariyerle çevrilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Bahse konu bina, 5 Mart’ta kendiliğinden çökmüştür. Çöken binada enkaz çalışması tamamlanmış ve hiçbir vatandaşımızın enkaz altında olmadığı tespit edilmiştir.

Sosyal medya hesabından, “Enkaz altında 15-16 kişi var, tedbir almayan yetkiler bu vebal sizin boynunuzdadır.” ifadelerini kullanan ve bu ifadeleri paylaşan 2 kişi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ek bütçe ihtimalini gündemine aldı iddiası

Bazı basın yayın organlarında habere konu olan “Hazine ve Maliye Bakanlığı ek bütçe ihtimalini gündemine aldı” iddiaları doğru değildir.

HAKİKAT: Bakanlık, ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bakanlığın gündeminde ek bütçe konusunun yer almadığını açıklamıştır.

e-Devlet kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

HAKİKAT: Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” dijital hizmeti üzerinden yapabilmektedir.

Bahse konu hizmette zaman zaman yoğunluk yaşansa da çalışmaması gibi bir durum söz konusu değildir.

Fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru süreci hiçbir evrak talep edilmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülmektedir.

Türk Hava Yolları Kadınlar Günü hediyesi veriyor iddiaları

Bazı haberleşme uygulamalarında, “Türk Hava Yolları Kadınlar Günü Hediyesi” başlığıyla yapılan paylaşımlar, dolandırıcılık amaçlıdır.

HAKİKAT: Dolandırıcılar, ‘para ödülü’ gibi vaatler ve inandırıcılığı artırmak amacıyla Kadınlar Günü gibi özel günler belirterek dikkat çekmeye çalışmaktadır.

İddiaya konu paylaşım ve internet sitelerinin Türk Hava Yolları A.O. ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır.

Tepki göstermek için seçim pusulasında oy vermediğiniz adaya çarpı koyun paylaşımları

Bazı sosyal medya hesaplarından, “Tepki göstermek için seçim pusulasında oy vermediğiniz adaya çarpı koyun” paylaşımları oy pusulasını geçersiz hale getirmek için yapılan kasıtlı manipülasyonlardır.

HAKİKAT: Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 135 Sayılı Genelge ile Sandık Kurullarının Oluşumu İle Görev ve Yetkileri belirlenmiştir. Genelgenin 42’nci maddesi uyarınca, üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan birleşik oy pusulaları geçerli değildir.

Bazı memur, esnaf ve çiftçiler EYT 3 yıl kesintisiz sigorta şartına takıldı iddiası

“Bazı memur, esnaf ve çiftçiler EYT’de 3 yıl kesintisiz sigorta şartına takıldı” iddiası doğru değildir.

HAKİKAT: 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan prim gün ve çalışma süresini dolduranlar, yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkına sahiptir.

Emekli Sandığı'na bağlı çalışanların 23 Mayıs 2002’den önce, Bağ-Kurluların ise 1 Haziran 2002’den önce 3 yıl kesintisiz sigortalı çalışmış olması şartının getirildiği iddiası gerçeği yansıtmamakta olup, bu şartı sağlamayan vatandaşlar da EYT düzenlemesi kapsamındadır.