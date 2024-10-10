Haber Merkezi

"Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı" iddialarına yanıt İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden geldi.

Açıklamada, iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

MALLAR, TANIMLANIP KODLANIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, tüm dünyada ticarete konu olan malların "Armonize Sistem (GTP)" adı verilen sistemle tanımlanıp, kodlandığı belirtilerek, bu sistem çerçevesinde, sığır, koyun ve keçi sakatatlarının yanı sıra diğer hayvanların sakatatlarının "02.06 nolu GTP" altında sınıflandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ticarete konu tüm ürünlerin bir gümrük pozisyonu ile sınıflandırıldığının ve tüm anlaşmaların, ticarete konu olsun olmasın, tüm ürünlerle ilgili değerlendirmeleri içerdiğinin altı çizildi.

"BU ÜRÜNLERİN TAMAMINDA TİCARET YAPILACAĞI ANLAMINA GELMEMEKTEDİR"

Söz konusu açıklamada, 24 Aralık 2017'de imzalanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan Sudan ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda binlerce GTP bulunduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası sınıflandırmadan aktarılan GTP'lerin anlaşmalar içerisinde bulunması, bu ürünlerin tamamında ticaret yapılacağı anlamına gelmemektedir. Ülkemizin geçmiş yıllar ithalat verileri incelendiğinde, Sudan'dan 02.06 GTP'de sayılan hayvanların yenilen sakatatlarını ithal etmediği görülecektir.



Diğer taraftan, uluslararası ticaret istatistikleri incelendiğinde Sudan'ın dünyadaki herhangi bir ülkeye domuz eti veya sakatatı ihracatının da bulunmadığı görülmektedir. Sudan, yüzölçümü bakımından dünyanın 15'inci, Afrika'nın ise üçüncü büyük ülkesi olup, 'hem Afrika hem Arap ülkesi' olarak nitelendirilmektedir.

"ARAP PAZARINA DA AÇILAN ÖNEMLİ BİR KAPI DURUMUNDADIR"