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Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'ye sunuldu
AK Parti ve MHP, dezenformasyonla mücadele yasasını da içeren teklifi TBMM'ye sundu.
- 26.05.2022 - 19:34
Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.
Ayrıntılar geliyor...