Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'ye sunuldu

AK Parti ve MHP, dezenformasyonla mücadele yasasını da içeren teklifi TBMM'ye sundu.

Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

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