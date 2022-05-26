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    Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'ye sunuldu

    AK Parti ve MHP, dezenformasyonla mücadele yasasını da içeren teklifi TBMM'ye sundu.
    • 26.05.2022 - 19:34
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    Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'ye sunuldu

    Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

    Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

    Ayrıntılar geliyor...

     


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