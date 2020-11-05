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- DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu 2020
DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu 2020
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 11:39
- Güncelleme : 05.11.2020 - 11:40
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı.ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda ek tercih işlemlerinin detayları duyuruldu..
İlk yerleştirme sonuçlarında bir programa kayıt olamayan öğrenciler DGS ek tercih nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor, İşte DGS ek tercih detayları..
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 5-11 Kasım tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS" ifadelerini kullandı.
2020 DGS ek yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C.kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler.
DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN
2020 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN