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DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu 2020

DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu 2020

2020 yılına ilişkin DGS ek tercih işlemleri başladı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyenler için ek tercih başvurusu alınıyor.