DGS Ek Tercih sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçlarına nasıl bakılır? DGS 2022 ek tercih sonuçları sorgulama

DGS Ek Tercih sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçlarına nasıl bakılır? DGS 2022 ek tercih sonuçları sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı ek tercih yapan adaylar “DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?” “Ek tercih sonuçları sorgulama” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

2022 DGS ek tercih sonuçları ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Adaylar 4 Ekim ve 10 Ekim tarihleri arasında ek tercihlerini tamamlamıştı.

Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada DGS ek tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu ve kayıt tarihleri açıklandı.

DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Temmuz ayında gerçekleşen DGS’ye giren adaylar, ek tercihlerini ekim ayında tamamladılar.

17 Ekim 2022 Pazartesi günü DGS ek tercih sonuçları açıklandı.

Sınavı kazanan adayların kayıt işlemleri, kazandığı üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Peki DGS ek tercih sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İşte detaylar…

DGS ek tercih sonuçları nereden bakılır?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kazanan adayların ise kayıt işlemleri, kazandığı üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar e-kayıt kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

E-kayıt kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere vermesi gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye verilen süre içinde başvurmaları gerekmektedir.