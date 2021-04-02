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    DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

    DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 04:55
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    DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

    Güvenlik güçlerinin kırsalda teröristlerle mücadelesinin yanında şehirli hainlerle de mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ Sarıyer'de, sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın ise Üsküdar'daki adreslerinde gözaltına alındı.

    2 TERÖRİST DE UTUKLANDI

    Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Karadağ ve Aydın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı #1

    DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı #2

     

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