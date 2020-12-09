DHKP-C'li Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken gözaltına alındı.

DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Ünsal, başlattığı ölüm orucu sonucu 3 Eylül 2020 tarihinde mahkeme tarafından “Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı” gerekçesiyle yurt dışı yasağı tedbiri ile tahliye edilmişti.

ARACA OPERASYON DÜZENLENDİ

Ünsal’ın bugün Edirne Meriç Nehri üzerinden yurtdışına kaçacağının ihbarını alan İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünsal ve biri PKK'lı 3 kişinin içerisinde olduğu araca operasyon düzenledi.

ÜNSAL VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, araç içerisinde, kaçış esnasında kullanılacağı değerlendirilen; şişme bot ve navigasyon cihaz ele geçirildi. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.