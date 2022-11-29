Ortak operasyonla yakalanan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin terör ve teröristlere yönelik mücadeleis devam ediyor.

Bu kapsamda MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu belirlendi.

Ortak operasyonla yakalandı

Matur'un yakalanması için MİT ve terörle mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonda Gülten Matur gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülten Matur, sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Tutuklandı

Savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından Gülten Matur, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheli Gülten Matur tutuklandı.