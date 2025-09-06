DHY doktor ataması kura sonuçları açıklandı mı? Atama sonuçlardan nereden öğrenilir?

Tıp Fakültesinden mezun olarak uzman eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorların atama kuraları da noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli oldu.

Sağlık Bakanlığınca 4 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimini kaçıranlar ise kura sonuçlarının ne zaman ve nerede yayınlanacağını merak ediyor.

124. dönem DHY kura sonuçları ve nihai isim listesi, kura çekiminin ardından mercek altına alınmış durumda. Peki, DHY doktor ataması sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

DHY DOKTOR ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı 124. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak da yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından atama isim listesini yayınlandı. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edildi.