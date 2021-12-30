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DİAYDER iddianamesi kabul edildi

DİAYDER iddianamesi kabul edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK/KCK’nın hedefleri faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.