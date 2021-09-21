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Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı. Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı.
- DHA
- 21.09.2021 - 12:22
- Güncelleme : 21.09.2021 - 12:40
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK' lı terörist yakalandı.
Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı.
Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.
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