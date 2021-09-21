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    Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı. Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 12:40
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    Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK' lı terörist yakalandı.

    Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı.

    Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.

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    Diyarbakır da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı #1

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