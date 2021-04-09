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DİB MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi alma ekranı

DİB MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi alma ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, DİB-MBSTS sınavı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, DİB-MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta?