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    Dibe vuruş sürüyor! Altın fiyatları 3 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, düşüş yaşıyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 3 Ağustos 2021 Salı güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 11:23
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    Dibe vuruş sürüyor! Altın fiyatları 3 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından merak ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 484 liradan, çeyrek altın ise 798 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor.  "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 3 Ağustos 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..

    3 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.810,02

    Altın ONS satış: 1.810,31

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 484,09

    Gram altın satış: 484,17

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 786,00

    Çeyrek altın satış: 798,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.140,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.182,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.572,00

    Yarım altın satış: 1.597,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.172,47

    Tam altın satış: 3.214,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 484,09

    22 Ayar bilezik alış: 484,17

    Dibe vuruş sürüyor! Altın fiyatları 3 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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