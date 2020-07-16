Dicle Elektrik’ten Mardin’deki kesintinin açıklaması

Mardin’de yıllardır ödenmeyen ve 1,34 milyar liraya ulaşan elektrik borcunun, hizmeti sürdürülemez hale getirdiğini belirten Dicle Elektrik, kolaylık tanındığını ancak yerine getirilmediğini açıkladı.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, son dönemlerde Mardin’de tarımsal sulama yapan çiftçilerin elektriğinin haksız yere kesildiği ve mağduriyet oluştuğu şeklindeki haber ile yorumların üzülerek takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bahse konu olan elektrik kesintisi, çok uzun yıllardır ödenmeyen, biriken ve bugün itibarıyla sürdürülemez hale gelen elektrik borçlarının bir sonucudur. Hizmet bölgemizde yer alan Mardin’de 6 bin 400 tarımsal sulama abonesinin uzun yıllardır ödenmeyen ve bu nedenle birikmiş borcu Mart 2020 itibarıyla 1 milyar 342 milyon liraya ulaşmıştır.” denildi.

SADECE MARDİN DEĞİL, BAŞKA İLLER DE VAR

Borcun 516 milyon lirasının 2017 yılı öncesine, 261 milyon lirasının 2018 yılına, 564 milyon lirasının ise 2019 yılına ait olduğu belirtilen açıklamada, “Maalesef başta Şanlıurfa olmak üzere hizmet bölgemizdeki bazı diğer şehirlerimizde de durum pek farklı değildir. Şirket olarak elektrik dağıtım hizmetini sürdürülemez hale getiren bu sorunu çözmek için son bir yılda, farklı platformlarda, çiftçi temsilcileri, muhtarlar ve ziraat odası başkanlarının da katıldıkları toplantılar yapılmıştır. Çiftçilerimize elektrik faturalarını ödemeleri için borç yapılandırması, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi ciddi kolaylıklar sağlanmaktadır. Tüm bu kolaylıklar, borçlarından dolayı elektrikleri kesilen abonelerimize yıllardır, defaten teklif edilmiş, maalesef bu abonelerimizden hiç karşılık alınamamıştır.” ifadelerine yer verildi.

“ELEKTRİĞİ BELİRLENEN FİYAT ÜZERİNDEN SATTIK”

“Alınan karar ve yükümlülüklere sonuna kadar bağlıyız.” ayrıntısının düşüldüğü açıklamada Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dikkat çekilerek şunlar aktarıldı:

“Devletimiz, bölgemizdeki çiftçilerimizin faaliyetlerini pek çok alanda teşviklerle desteklemekte, Çiftçi Kayıt Sistemine ürün ve faaliyetlerini kaydeden çiftçilerimizin elektrik masrafını yüzde 45’e varan oranlarda sübvanse etmektedir. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bizlere olan borçlarını ödemeyen çiftçilerimizin pek çoğu, bu sisteme kayıt olmamakta, dolayısıyla bu sübvansiyonlardan da faydalanamamaktadır. Elektrik dağıtım faaliyetini bir kamu hizmeti olarak gördüğümüzün ve bunun sorumluluğuyla hareket ettiğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz. Ancak şu da unutulmamalıdır ki şirketimiz, elektriği belirlenen fiyatlar üzerinden piyasadan peşin satın alarak yine belirlenen fiyatlar üzerinden tüketiciye ulaştıran, sattığı elektriğin ücretini ise uzun vadede tahsil edebilen bir serbest piyasa şirketidir. Sürdürülebilir bir kamu hizmeti verme noktasında ve faturasını düzenli ödeyen abonelerimizin hukukunu korumak adına aldığımız kararlara ve yükümlülüklerimize sonuna kadar bağlıyız.”