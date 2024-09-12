Didem Arslan Yılmaz, Narin ile ilgili kaynağını sorgulayan Gülben Ergen'e tepki gösterdi Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 'Kaynağıma göre Narin, anne ve amcasını uygusuz vaziyette görüyor' diyen Didem Arslan Yılmaz'a tepki gösterdi. Ergen'in sözlerine canlı yayında cevap veren Yılmaz "Sen önce şarkı söylemeye çalış. Bir gazeteciye kaynağını sorma hadsizliğinde bulunamazsın. Kimsin sen ya, bu olaydan nemalanmaya çalışıyorsun" dedi.

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Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün süren aramaların ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Ülke gündemine oturan ve günlerdir konuşulan küçük Narin cinayeti, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında işlendi.

Narin Güran ile ilgili yayın yasağı gelmeden önce anne Yüksel Güran'ın da katıldığı programda sunucu Yılmaz, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'IN İDDİASI GÜLBEN ERGEN'İ KIZDIRDI

Narin'in kaybının 19. gününde ölü bulunmasının ardından konuşan Yılmaz, "Kaynağıma göre Narin, amca ve annesini uygunsuz şekilde görmüş." ifadelerini kullandı.

Arslan’ın açıklamaları sonrası, Narin ile ilgili üzüntüsünü sosyal medya üzerinden dile getiren şarkıcı Gülben Ergen bu kez, Didem Arslan’ın "Haber kaynağım" ifadesine tepki gösterdi.

"HABER KAYNAĞIN KİM?"

Ergen, X hesabında Arslan’a “Haber kaynağın kim?” diye sorarak, Arslan’ın açıklamalarının doğruluğunu sorguladı.

Ünlü şarkıcının kendisiyle ilgili sözlerine sinirlenen Yılmaz ise, canlı yayında öfke kustu.

"SEN ÖNCE ŞARKI SÖYLEMEYE ÇALIŞ"

Sert bir şekilde yanıt veren Didem Arslan, "'Haber kaynağı ne?' diye soranlar, bir de bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Ne diyeyim ya... Onlar söyleyebiliyorlarsa, becerebiliyorlarsa şarkı söylemeye çalışsınlar. Tamam mı kardeşim? Sen önce bir şarkı söylemeye çalış. 'Haber kaynağı ne?' diye bir gazeteciye soru sorma hadsizliğinde asla bulunamazsın. Kimsin sen ya? Günlerdir tweet atıp bu olaydan nemalanmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun sana. İnsanların işini yapmasını engel oluyorsun. Sana oturup öğretecek kadar değmezsin sen. Değmezsin." ifadelerini kullandı.