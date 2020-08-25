Didem Arslan Yılmaz, reytinglerde ilk 100'e giremedi

Show TV'de yayınlanmaya başlayan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı, reyting sıralamasında ilk 100'e giremeyerek umduğunu bulamadı.

Habertürk'teki haber sunuculuğunu bırakıp kanal Show TV'de program yapmaya başlayan Didem Arslan Yılmaz, reyting sıralamasında hayal kırıklığına uğradı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ, GÜNDÜZ KUŞAĞINDA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağında Müge Anlı'ya rakip olacağı düşünülen program, izleyicinin ilgisini çekemedi.

Atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir aradan sonra geri dönerek, reyting sıralamasında zirveye oturdu.

MÜGE ANLI GÜNDÜZ KUŞAĞINDA ZİRVEDE, DİDEM ARSLAN YILMAZ İSE İLK 100'ÜN DIŞINDA KALDI

Aynı anda yayında olan Demet Akalın ve Alişan’ın ve Didem Arslan Yılmaz’ın programlarına çöküş yaşatan Müge Anlı totol reytinde 4. oldu.

Demet Akalın ve Alişan 60. sıraya düşerken, Didem Arslan Yılmaz ise ilk 100’ün dışında kaldı.