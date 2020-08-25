Dolar
7.4029
0.3429%
Euro
8.7513
0.6139%
Altın
1919.3
-0.4853%
Borsa
1092.16
-1.4687%
G. Altın
455.905
-0.4204%
Bitcoin
84643.12
-3.0747%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Didem Arslan Yılmaz, reytinglerde ilk 100'e giremedi

    Didem Arslan Yılmaz, reytinglerde ilk 100'e giremedi

    Show TV'de yayınlanmaya başlayan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı, reyting sıralamasında ilk 100'e giremeyerek umduğunu bulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 17:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Didem Arslan Yılmaz, reytinglerde ilk 100'e giremedi

    Habertürk'teki haber sunuculuğunu bırakıp kanal Show TV'de program yapmaya başlayan Didem Arslan Yılmaz, reyting sıralamasında hayal kırıklığına uğradı.

    DİDEM ARSLAN YILMAZ, GÜNDÜZ KUŞAĞINDA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

    Televizyon ekranlarında gündüz kuşağında Müge Anlı'ya rakip olacağı düşünülen program, izleyicinin ilgisini çekemedi.

    Atv’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir aradan sonra geri dönerek, reyting sıralamasında zirveye oturdu.

    Didem Arslan Yılmaz, reytinglerde ilk 100 e giremedi #1

    MÜGE ANLI GÜNDÜZ KUŞAĞINDA ZİRVEDE, DİDEM ARSLAN YILMAZ İSE İLK 100'ÜN DIŞINDA KALDI

    Aynı anda yayında olan Demet Akalın ve Alişan’ın ve Didem Arslan Yılmaz’ın programlarına çöküş yaşatan Müge Anlı totol reytinde 4. oldu.

    Demet Akalın ve Alişan 60. sıraya düşerken, Didem Arslan Yılmaz ise ilk 100’ün dışında kaldı.

    Didem Arslan Yılmaz, reytinglerde ilk 100 e giremedi #2

    Görüş Bildir