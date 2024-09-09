Haber Merkezi

Türkiye, Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni torbaya konularak dereye gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki küçük Narin'e ağlıyor.

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün önündeki sır perdesinin aralanması için soruşturma devam ederken konuya ilişkin bir çarpıcı iddia da Didem Arslan Yılmaz'dan geldi.

Canlı yayında itirafçının ifadesini okuyan Arslan, Narin'in öldürülme nedenini açıkladı.

"NARİN ANNE VE AMCASINI UYGUNSUZ ŞEKİLDE GÖRDÜ"

"Benim haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre yüzde 99 oranında böyle oldu" diyerek açıklamalarda bulunan Arslan, şunları söyledi:

Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğinde amcası ve annesini uygunsuz şekilde görüyor...



Cinayetin nedeni, çocuk amcası ve annesi arasındaki ilişkiye şahit olduğu için öldürüldü iddiaya göre. Yazıklar olsun..



Şu da konuşuluyor, aslında önceden amcayla anne arasında yakınlaşma var ancak anneyi amcayla değil de, Narin'in babasıyla evlendiriyorlar ancak ilişkileri devam ediyor. Allah'ım sen kahreyle bunları.