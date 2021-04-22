Diem Coin nedir? Facebook kripto parası Diemcoin hakkında bilgiler..

Sosyal medya devi Facebook, kripto parası Diem coini çıkarma planlarını artık kesinleştirdi. Buna göre Diem 2021 yılında çıkıyor. Peki Diem Coin nedir, özellikleri neler? İşte ayrıntılar..

Kripto para piyasasındaki gelişmelere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Facebook'da coin dünyasına adım atmaya hazırlandığını duyurdu.

‘Diem’ adı verilen proje, Facebook’un geçen yıl rafa kaldırdığı ‘Libra’nın da devamı niteliğinde.

Yatırımcılar ve kripto parayla ilgilenenler Diem coin hakkında araştırmalara başladı. Peki Diem Coin nedir, ne işe yarar? Diem Coin özellikleri nelerdir? İşte Facebook kripto parası Diem coin hakkında detaylar..

DİEM COİN NEDİR?

Diem Coin, Facebook tarafından 2019'da ortaya atılan blockchain tabanlı bir ödeme sistemidir. Banka hesabı olmayan kişiler için finansal hizmetlere erişim sunmayı amaçlar. Kurucu üyeleri arasında Morgan Beller, David Marcus ve Kevin Weil yer alır.

İlk başta lansmanın 2020 yılında yapılması planlanmış, fakat daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı bu tarih ileri alınmıştır. Lansmanın 2021'de yapılması beklenmektedir.

Diem, merkez ofisi İsviçre, Cenevre'de bulunan bağımsız üyelik organizasyonu Libra Association (yeni adıyla Diem Association) tarafından yönetilir. Üyeler arasında blockchain, teknoloji, ödeme, iletişim sektörlerinden şirketler, girişim sermayedarları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunur.

Diem Association'ın üyeleri yönetişim kararlarından, Libra ödeme sisteminin operasyonlarının ve Libra blockchaini üzerinde inşa edilen projelerin idaresinden ve verilecek hibelerden sorumludur. Facebook, lansman aşamasında bu dernekte 100 üyenin olmasını amaçlamaktadır.

FACEBOOK KRİPTOSU DİEM COİN

Bitcoin ya da diğer altcoin’ler gibi bir dijital para birimi olarak geliştirilen ve halk arasında ‘Facebook Coin’ olarak da bilinen Diem (Libra), Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalar üzerinden insanların birbirlerine para gönderip-almalarını sağlayacak.

Bu sayede geleneksel bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan milyonlarca kişi de dahil olmak üzere milyarlarca kullanıcı kripto para dünyası ile tanışmış olacak.

Sosyal platformlardaki alışveriş işlemleri doğrudan Diem coin üzerinden yapılacak ve dolaşımda olacak. Kullanıcılar, öncelikle Diem coin cüzdanı olan ve ismi önce Calibra, sonra Novi olarak değiştirilen sanal cüzdanlarına, kendi para birimleri karşılığında Diem coin alacak.

Diem coin geliştiricileri Coinbase, PayPal, PayU gibi birçok firma ile işbirliği yapmaktadır. Diem Coin piyasaya sürüldüğünde, kendi cüzdan uygulaması ve Facebook, Instagram, WhatsApp uygulamalarının yanı sıra, çeşitli kripto para borsalarından da satın alınabilecektir.