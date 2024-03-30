Dijital Dönüşüm Ofisi seçmenleri uyardı! 'Oltalama' tuzağına düşmeyin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yarın yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşları ''oltama'' riskine karşı uyardı.

AA & Ensonhaber

31 Mart yerel seçimlerine sayılı saat kalmışken, dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti.

Bu kez radarlarına seçmenleri kestiren dolandırıcılar, yeni bir taktik geliştirdi.

Vatandaşlarını ağlarına düşürüp kıskıvrak yakalamak isteyen dolandırıcılar, SMS ve e-posta yoluna ek olarak sosyal medyayı da kullanmaya başladı.

Dijital Dönüşüm Ofisi, seçmenleri uyardı.

Seçmenlere 'oltalama' uyarısı

Ofis'ten yapılan açıklamada sosyal medya platformları veya e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili "oltalama" faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

"'Oy kullanacağız sandık değişti' gibi başlıklara itibar etmeyin"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kişilere itibar etmemeniz, sizden talep edilen kişisel verilerinizi paylaşmamanız ve iletilen bağlantılara tıklamamanız bilgi ve iletişim güvenliğiniz açısından önem arz etmektedir.

"Seçmen bilgilerinizi yalnızca e-Devlet ve YSK'nın resmi kanallarından ulaşabilirsiniz"