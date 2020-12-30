Dijital karne nedir, nasıl alınır? e-Okul karne notu nasıl öğrenilir?

Dijital karne nedir, nasıl alınır? e-Okul karne notu nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Karnelerin nasıl alınacağı konusunu açıklayan Selçuk, "dijital karne vermek istiyoruz" dedi. Peki dijital karne nedir?

Eğitim ve öğretim yılını etkileyen koronavirüs pandemisi, öğrencilerin karne heyecanını da yarıda bıraktı. Sınavların ertelenmesiyle birlikte öğrenciler karne alıp almayacaklarını merak ediyor.

Okulların yıl sonuna kadar uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birlikte öğrenciler sınavların nasıl olacağını ve karnelerin dağıtılıp dağıtılmayacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin karne alıp almayacağı konusunda açıklamada bulunarak, dijital karne verileceğini söyledi. Bu açıklamalar üzerine dijital karne nedir sorusu gündeme geldi.

DİJİTAL KARNE NEDİR?

Bakan Selçuk, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.

DİJİTAL KARNELER NASIL ALINACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

MEB'den geçen hafta yapılan açıklamada, şunlar yer almıştı;

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Karne notları da bu şekilde belirlenecek.

E-OKUL KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.