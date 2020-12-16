Dijital miras nedir, nasıl bırakılır? Sosyal medya hesapları miras bırakılır mı?

Öldükten sonra sosyal medya hesaplarım ne olacak sorusu milyonlarca vatandaşın aklında yer alırken dijital miras kavramı merak ediliyor. Dijital verilerin miras bırakılması nedir, nasıl gerçekleşir?

Dünyada yaklaşık 3.8 milyar aktif sosyal medya kullanıcısının bulunduğu bu dijital çağda, vefat ettikten sonra sosyal medya hesaplarım ne oluyor sorusu her gün akıllara geliyor.

Bulut veya telefon hafızalarında, mailler, fotoğraflar, belgeler ve kişisel verilere başkalarının erişmesi kişilerin en büyük korkularındandır. Özel hayatın bir parçası olan dijital ayak izleri, ölüm sonrasında ne olacak?

Bu noktada sosyal medya platformları kullanıcılara farklı çözümler sunuyor. Peki dijital miras nedir, ölenlerin sosyal medya hesapları ne oluyor? Bu kişiler isterlerse sosyal medya hesaplarını miras bırakabilir mi? İşte detaylar..

DİJİTAL MİRAS NEDİR?

Dijital miras, sosyal medya üzerinde dijital olarak var olan kullanıcı adı ve şifresi ile belirli bir dönem aktif biçimde kullanılan ya da hesap açılışı yapılan ama hiç kullanılmayan hesapların sahibi olan kişilerin vefat etmesi ile oluşuyor.

Dijital varlıkların sorumluluğunu almak ve işlemek yani hesapları-profilleri silmek, dönüştürmek, indirmek ve yönetmek için bir dijital yürütücüye de ihtiyacınız olacaktır. Eğer isterseniz sosyal medya hesaplarınızın korunması ve ya anıtlaştırılması için dijital mirasçınızı seçmeniz mümkün olabilir.

Siber Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe, “Şimdilik, tüm devletler veya ülkeler dijital yürütücülerin yasal statüsünü tanımıyor, ancak merhumun kesin isteklerini gösterdiği için yasaların izin verdiği yerlerde yakınları tarafından saygı duyulacağı umuluyor” açıklamasını yaptı.

Yani ilerleyen zamanlarda yüksek ihtimalle sosyal medya hesaplarınızı miras bırakmak istediğiniz yasal yürütücünüzü seçebileceksiniz.

ÖLDÜKTEN SONRA SOSYAL MEDYA HESAPLARINA NE OLUYOR?

Her sosyal medya platformunun, kullanıcıları vefat ettiği zaman hesaplarla ilgili uygulamaları farklılık gösteriyor. İşte sosyal medya devlerinin ölüm sonrası kuralları:

Facebook: Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya devlerinin başında gelen Facebook, ölüm sonrası hesap kapatmada oldukça katı durumda. Kişilerin hesaplarını anı hesabına dönüştüren Facebook, hesabı kalıcı olarak kapatmak için de ölüm belgesi istiyor. Tüm bunların yapılabilmesi için ölenin yetkilendirilmiş bir yakınının bulunması gerekiyor.

Twitter: Twitter da hesabı kalıcı olarak silmeye imkan tanıyor ancak bir hayli zorlaştırıyor. Yani hesabın şifresini bir başka biri bilmiyorsa hesabı kapatmanız bir hayli zorlaşıyor. Twitter kullanım koşullarında hesabı kapatma işleminin bir tek hesap sahibinin yapabileceğini belirtiyor.

Google hesapları: Google diğer hesaplara nazaran daha anlayışlı bu konularda. Uzun zaman kullanım olmadığında hesabınıza bir mail gönderiyor ve durumu anlatıyor.

Microsoft: Microsoft ise bu konularda bir hayli katı. Bazı bilgiler size verilse dahi bilgisayarda parola bulunuyorsa bilgisayarın parolası kesinlikle paylaşılmıyor. Bu durumdan sonra bilgisayar hep kapalı kalıyor.

Apple: Kurumlar arasında en zorlu olanların başında Apple geliyor. Öldükten sonra bile gizliliğe bir hayli dikkat eden Apple, hiçbir şekilde şifreyi paylaşmıyor ve kullanıcı vefat ettiğinde hesap da gidiyor.

Steam: Steam da ölen kişinin hesabını hiçbir şekilde kimseye satmayacağını ve transfer edemeyeceğini açıkça belirtiyor. Steam’e göre yazılım “lisanslanıyor” ve “satılmıyor”. Bu yüzden yazılımlar hakkında sahiplik iddia edemiyorsunuz.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI MİRAS BIRAKILIR MI?

Vefatınız halinde sosyal medya hesabınızı varis olarak tayin ettiğiniz bir kişiye miras olarak bırakabilirsiniz.

Özellikle Facebook bu konuda gelişmiş özellikler sunuyor. Aynı zamanda Instagram da aynı özelliğe sahip bir diğer sosyal medya aracı olarak biliniyor. Bunu yapabilmeniz için sağlığınızda sosyal medya hesabınız üzerinden ilgili adımları izlemeniz gerekiyor;

Hesabınızın genel ayarlar bölümüne girin,

Anıtlaştırma ayarlarına tıklayın,

Miras ya da varis bırakmak istediğiniz kişinin ismini seçin,

Arkadaşınıza onu varis olarak atadığınızı bildiren mesajı gönderin.

Sıralanan adımları izlediğinizde hesabınızı miras olarak bırakabilirsiniz. Ancak bu işlemi yapabilmeniz için 18 yaşını doldurmanız gerektiğini de unutmamalısınız.

Hesabınızı vefatınız halinde tamamen kapatmak da isteyebilirsiniz bu durumda;