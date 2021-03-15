Dijital Vergi Asistanı Sistemi nedir, ne işe yarar? Dijital Vergi Dairesi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda Dijital Vergi Asistanı Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Dijital Vergi Asistanı Sistemi nedir?

Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dijital Vergi Asistanı Sisteminin devreye alınacağını bildirdi.

Peki, ödeme yapmak isteyenlere birçok kolaylık sağlayacak olan Dijital Vergi Asistanı Sistemi nedir, ne işe yarar?

DİJİTAL VERGİ ASİSTANI SİSTEMİ NEDİR?

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital Vergi Asistanı Sistemini devreye alıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, vatandaşların vergi dairesine gitmeye gerek duymadan vergi işlemlerini dijital ortamda yapabilmesini sağlayacak 7/24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasının da başlatılacağını duyurdu.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ NEDİR?

7/24 hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi, vatandaşların vergi dairelerine gitmeden vergi işlemlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

Dijital Vergi Dairesi ile vatandaşların süresinde ödenmeyen borçlarını tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlayacaklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan, farklı uygulamaları kaldırarak vergi denetiminde haksız rekabeti önleyen modeller kullanacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektronik tebligat, elektronik inceleme, elektronik tutanak ve elektronik raporu içeren dijital vergi denetimi sistemi ile vergi inceleme süresinin kısalacağını bildirdi.