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    Dikili'de CHP'li başkan heykel açılışı yaptı

    Dikili'de CHP'li başkan heykel açılışı yaptı

    Yaklaşık 5 gündür su verilemeyen İzmir Dikili'de insanlar su kuyruklarında beklerken CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün heykel açılışı yapması tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 10:44
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    İzmir'in Dikili bölgesinde vatandaşlar, yaklaşık 5 gündür su kesintileri nedeniyle mağdur oldu.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi'ne isyan eden vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

    Şişelerle, bidonlarla su temin etmeye çalıştılar

    Bölge sakinleri, suların gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

    Yaşanan bu mağduriyet hala çözülemezken CHP'li Dikili Belediyesi, görenleri şaşkına çeviren bir belediyecilik anlayışına imza attı.

    Belediye başkanı heykel açılışında ortaya çıktı

    Vatandaşlar mağduriyet yaşarken, CHP'li Başkan Adil Kırgöz'ün Atatürk heykeli açılışı yaptığı ortaya çıktı.

    Kırgöz'ün günlerdir çözülemeyen su sorunu yerine heykel açılışı yapmış olması İzmirlilerin tepkisini çekti.

    Tepki çekti

    Başkan Kırgöz, heykel açılışı yaptığı anları ise Twitter'dan paylaştı.

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Sevgi Yolu üst kısmında modern oyun gruplarıyla dizayn ettiğimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerinin yer aldığı Çocuk Hakları Parkı'nı yarınlarımızın umudu çocuklarımız ile birlikte açtık."

    Dikili de CHP li başkan heykel açılışı yaptı #1

    Dikili de CHP li başkan heykel açılışı yaptı #2

    Dikili de CHP li başkan heykel açılışı yaptı #3

    Dikili de CHP li başkan heykel açılışı yaptı #4

    Dikili de CHP li başkan heykel açılışı yaptı #5

    Dikili de CHP li başkan heykel açılışı yaptı #6

    Dikili de CHP li başkan heykel açılışı yaptı #7


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