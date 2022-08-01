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- Dikili'de CHP'li başkan heykel açılışı yaptı
Dikili'de CHP'li başkan heykel açılışı yaptı
- Haber Merkezi
- 01.08.2022 - 10:28
- Güncelleme : 01.08.2022 - 10:44
İzmir'in Dikili bölgesinde vatandaşlar, yaklaşık 5 gündür su kesintileri nedeniyle mağdur oldu.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi'ne isyan eden vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.
Şişelerle, bidonlarla su temin etmeye çalıştılar
Bölge sakinleri, suların gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.
Yaşanan bu mağduriyet hala çözülemezken CHP'li Dikili Belediyesi, görenleri şaşkına çeviren bir belediyecilik anlayışına imza attı.
Belediye başkanı heykel açılışında ortaya çıktı
Vatandaşlar mağduriyet yaşarken, CHP'li Başkan Adil Kırgöz'ün Atatürk heykeli açılışı yaptığı ortaya çıktı.
Kırgöz'ün günlerdir çözülemeyen su sorunu yerine heykel açılışı yapmış olması İzmirlilerin tepkisini çekti.
Tepki çekti
Başkan Kırgöz, heykel açılışı yaptığı anları ise Twitter'dan paylaştı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sevgi Yolu üst kısmında modern oyun gruplarıyla dizayn ettiğimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk heykel figürlerinin yer aldığı Çocuk Hakları Parkı'nı yarınlarımızın umudu çocuklarımız ile birlikte açtık."