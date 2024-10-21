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AA

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberi, sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düştü...

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini, bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul duyurmuş ve sonrasında terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğrulamıştı.

Yaşanan son gelişmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin, St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsü olduğu aktarıldı.

KALDIĞI ODA GÖRÜNTÜLENDİ

Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden edinilen bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi, hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı 251 numaralı oda görüntülendi.

ZİYARETÇİLERİN MORGA GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Görüntülenen 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini açıkladı.

Hastaneye gelen ziyaretçilerin morga gitmesine izin verilmezken, ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.