Dilan Polat, dava öncesi dua istedi Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülecek.

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Haber Merkezi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti, dün hakim karşısına çıktı.

İlk savunmayı yapan Engin Polat, kendisine atılan tüm iddiaları reddettiğini ve hiçbir örgüte üye olmadığını söyledi.

Beraatini talep eden Engin Polat, "İtibarımız, ticaretimiz ve ailemiz paramparça oldu." dedi.

Dün gerçekleştirilen duruşma öncesi bugün ise sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

ENGİN POLAT BİR KEZ DAHA DURUŞMADA OLACAK

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri zincirinin sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın 3 ayrı suçlama ile toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, bugün ikinci duruşma yapılacak.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün katılacak.

BUGÜN DE DUA İSTEDİ

Davanın bugün görülecek celsesinde, savunması alınamayan sanıklar dinlenecek ardından avukat beyanları alınacak.

Dilan Polat, Instagram’daki “Enerciiii” isimli kanalında, dün olduğu gibi bugün de 300 bin takipçisinden dua istedi.

Polat, “Günaydın. Birer fetih okur musunuz? Bugün ve yarın.” diye yazdı.