Dilan-Engin Polat çiftinin lüks araçları TMSF otoparkına çekildi Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar, TMSF'nin otoparkına çekildi. Kararın, Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyumlar tarafından alındığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesinin cezaevi sürecinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine de kayyum atandı..

Lüks araçlar TMSF otoparkına çekildi

Mahkeme tarafından Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyum, yediemin otoparkında bulunan Polat çiftine ait lüks araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait otoparka çekilmesi kararı aldı.

Kayyumların lüks araçlar için otopark ücreti ödememek için bu kararı aldıkları öğrenildi. Saat 17.00 sıralarında çekicilere yüklenen lüks araçlar TMSF'nin otoparkına çekildi.

Lüks araçlar çekicilerin üstünde D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)