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Haber Merkezi

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından 10 ay boyunca hapis yatan Dilan ve Engin Polat çifti, ağustos ayında tahliye oldu.

Tahliye olduktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, bu kez eşi Engin Polat ve bazı aile bireyleriyle Anıtkabir'e geldi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde eşi Engin Polat ile Anıtkabir'e giden Dilan Polat, bir kez daha tepki topladı.

"ROL YAPIYORSUNUZ"

Sosyal medya platformu Instagram'da "Saygı ve Özlemle" ifadeleriyle Anıtkabir'den fotoğraf paylaşan Dilan Polat'ın gönderisinin altına çok sayıda yorum geldi.

Sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'ın gönderisine, "Çok rol yapıyorsunuz?" , "Kurduğu ülkeye her türlü saygısızlığı yapıp önünde poz vermeniz?" , "Bütün tuşlara basıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

PHOTOSHOPLU KARE

Anıtkabir'den fotoğraf paylaşan Polat'ın photoshop yapması dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımı da tepkiyle karşılandı. Ayrıca Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ile hapise girmeden önce de Umre'ye gitmişti.

EĞLENCEYE GİTTİ

Yapılan yorumlara aldırış etmeyen Dilan Polat, akşam saatlerinde ise soluğu bir eğlence mekanında aldı.