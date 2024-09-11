'Dilan Polat bonuslu' dolandırıcılık uyarısı Kara para aklama suçundan yargılanan Dilan-Engin Polat çiftinin adı dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Buna göre dolandırıcılar mesaj attıkları kişilere 'Dilan Polat bonusu' vaadediyor.

DHA

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti, 10 ay süren tutukluluklarının ardından geçtiğimiz haftalarda tahliye oldu.

Polatların tahliye kararı Türkiye’nin gündemine oturdu.

Polat ailesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Bu durum dolandırıcıları harekete geçirdi.

'DİLAN POLAT BONUSU'

Durumu fırsata çeviren sanal bahis sitesi dolandırıcıları, “Dilan Polat bonusu” başlıklı mesajlar atmaya başladı.

Oltalama adı verilen yöntemle vatandaşlar hedef alındı. Bahis siteleri adına gelen bu mesajlarda “200 TL bonus! 50 TL yatırım yap, hiçbir şey olmamış gibi 500 TL çekim talebinde bulun.” yazıyor.

Uzmanlar, vatandaşları dolandırıcıların hedefi olmamaları konusunda uyardı.

UZMAN UYARDI

Konuyla ilgili olarak konuşan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, "Tüm kişisel verilerimizi kötü niyetli kişilerin eline verebiliriz. Bu kişisel verilerimiz, linke tıklandığında bilgileri doldurularak fırsattan yararlanabilirsiniz şeklinde ekran olarak karşımıza çıkıyor. Linke adımız, soyadımız, T.C kimlik numaramız gibi güncel adresimiz, çoğu zaman çoluğumuzun çocuğumuzun ismine varana kadar birçok bilgiyi talep ediyorlar. Talep edilen bilgiler aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgilerinin bulunduğu veri tabanına aktarılıyor. Kişisel verilerimizi kaybediyor olabiliriz.” dedi.

"LİNKİ FIRSAT GÖRÜP TIKLARLARSA TÜM PARAYI BOŞALTIRLAR"

Sözde fırsattan yararlanmak için hesap numarası tanımlamak gerektiğini anlatan Demircan, “Çok cüzi bir miktar da olsa para yüklemeniz gerekiyor şeklinde mesajlarda çıkabiliyor. Bankacılık uygulamalarının ekranlarına benzeyen ekranlar karşımıza çıkıyor. Vatandaş dolandırıcıların gönderdiği linki fırsat olup tıklarsa ve banka ya da kredi kartı bilgilerini girerse tüm parayı alıp boşaltabilirler. Bunun yanında hızlı krediye doğrudan başvurarak doğrudan bir de kredi borçlusu haline vatandaş getiriliyor olabilir.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)