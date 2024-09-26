Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonraki halini yayınladı Paylaştığı videoda yürümekte zorlanan ve akabinde de yere düşen Dilan Polat, sosyal medyada gündem oldu.

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DHA

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından yargılanan Dilan Polat, geçtiğimiz ay tahliye oldu.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın da tahliye olmasının ardından uzun bir süre sosyal medyayı kullanmayacağını duyurdu.

Ancak sosyal medya orucunu kısa sürede bozan Polat, bu kez cezaevinden çıktığı anları yayınladı.

YÜRÜMEKTE ZORLANDIĞI GÖRÜLDÜ

Cezaevinden çıktıktan sonra evdeki ilk anlarını hikayesinde gösteren Polat'ın aşırı kilo kaybı yaşadığı ve yüzünde yorgunluk olduğu görüldü.

Ayakta durmakta zorlanan Polat, arabadan inerken yakınlarından yardım aldı.

İki kişinin desteğiyle eve ulaşmaya çalışan Dilan Polat, videonun sonunda baygınlık geçirdi.

"NASIL ARABA KULLANDI?"

Polat'ın yürüyemediği görülürken, o halde nasıl araba kullandığı ise merak konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı 'Yürüyemiyor ama araba kullanıyor' diye Polat'a tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)