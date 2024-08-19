'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınmıştı.
5 Kasım 2023 tarihinde tutuklu bulunan Dilan Polat, ağlayarak cezaevinin yolunu tutmuştu.
40 yılla yargılanan Dilan Polat ile ilgili 9 aylık tutukluluk sürecinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
GÖZYAŞLARIYLA GİRDİ
Cezaevine gönderilen Polat çiftiyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar vererek serbest bırakılmasına hükmetti.
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat, cezaevinden çıktı.
AĞLAYARAK ÇIKTI
Çıkışta Polat'ı, kardeşi Sıla Doğu ve aile yakınları karşıladı.
Bağırışma ve ağlamaların yaşandığı karşılama anbean kameralara yansıdı.
Aynı dava kapsamında cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın ise tutukluluk hali devam ediyor.
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