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Dilan Polat cezaevinden gözyaşlarıyla çıktı: 9 ay önceki hali hatırlandı

Dilan Polat cezaevinden gözyaşlarıyla çıktı: 9 ay önceki hali hatırlandı Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, 9 ay önce gözyaşlarıyla girdiği cezaevinden yine aynı şekilde çıktı. O anlar böyle görüntülendi...