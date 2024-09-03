Dilan Polat duruşma öncesi eşi Engin Polat'ı ziyaret etti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde bulunan eşi ve kayınpederini ziyaret eden Dilan Polat, sorulara cevap vermeden kızıyla birlikte uzaklaştı.

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İHA

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ancak açıklanan MASAK raporunun ardından tahliye olan Dilan Polat, yarın hakim karşısına çıkacak.

Hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenilen Dilan Polat, yarın görülecek duruşma öncesi eşini ziyarete gitti.

KIZIYLA BİRLİKTE GELDİ

Dilan Polat, yarın görülecek duruşma öncesinde bugün, Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Yanında çocukları da olan Dilan Polat'ın önce eşi, ardından da kayınpederi ile birer saat görüştüğü öğrenildi. Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

28 ŞÜPHELİ YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

20'ŞER YILDAN 40'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede; suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli, 4-5-6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)