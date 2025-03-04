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Haber Merkezi

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından 10 ay boyunca hapis yatan Dilan ve Engin Polat çifti, ağustos ayında tahliye oldu.

Tahliye olduktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, gündemdekini yerini koruyor..

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya gelen tepkiler sonrası 'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çifti serbest bırakıldı.

Çift, bir süre sessiz olacaklarını açıklasa da, Dilan Polat'ın paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplamaya devam ediyor..

KUR'AN-I KERİM'İ TERSTEN OKUDU

Son olarak Dilan Polat'ın Kur'an-ı Kerim'i tersten okuduğu anlar gündem oldu..

Polat, sağdan sola okunması gereken Kur’an-ı Kerim’i soldan sağa doğru okumasıyla tepki çekti..

Görüntülerde üstüne giydiği kürkü ve başına bağladığı marka şalıyla dikkat çeken Dilan Polat'ın paylaşımına "Allah'ım sen ne olur kabul et, gerçekler ortaya çıksın tek dileğim bu" notunu düştüğü görülüyor..

ANITKABİR'E GİTMİŞTİ

Polat çifti, geçtiğimiz ay Anıtkabir'e gitmiş, Dilan Polat'ın paylaşımının altına gelen, 'Atam dikkat et dolandırabilir' yorumlarıise görenleri güldürmüştü..