Dilan Polat paylaştı: Engin'in cezaevinde namaz kılmaktan bacakları morarmış Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Instagram paylaşımında eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılmaktan bacaklarının karardığını öne sürdü.

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Haber Merkezi

‘Suç örgütü kurma’, ‘kara para aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat 19 Ağustos’ta, Engin Polat’sa 6 Eylül’de tahliye edilmişti.

Tartışılan tahliye kararı sonrası Dilan Polat, Instagram hesabından yeniden paylaşımlar yapmaya başladı.

Polat'ın son paylaşımı, 6 Eylül'de salıverilen Engin Polat ile ilgili oldu.

'ENGİN'İN BACAKLARI NAMAZ KILMAKTAN MORARDI'

Videoda Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılmaktan bacaklarının morardığını söyledi.

Polat'ın, "Engin’in bacaklarına berces yaptım çünkü namaz kılmaktan… Halı yok ya orda, böyle kararmış." sözleri dikkat çekti.

Polat videoda şu ifadeleri kullandı:

“Engin’in bacaklarına berces yaptım çünkü namaz kılmaktan… Halı yok ya orda (cezaevi). Böyle kararmış. Yere vuruyordun di mi? Benim de öyle oluyordu. Önce morarıyor, sonra kararıyor Engin di mi?”

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023’te başlayan operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ön inceleme raporunda tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girdiği belirlendi.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamadaysa Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ' SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Şüphelilerin kimliği belirlenince İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı saptandı.

Dilan Polat’ın 2019’da ‘şampiyonlar ligi’ adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edildi.

ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANDI

Savcılığın talebi üzerine Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman’ın yurt dışına çıkışı yasaklandı. Soruşturmada sanık sayısı 28’e çıktı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu dahil şüphelilerden 16’sı tutuklandı.

27 şirkete kayyum atanmasına hükmedildi. 16 tutuklunun ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliyesine, buna karşılık ‘suç örgütü kurma ve üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ suçlarından tutukluluk halinin devamına hükmetti.

BİRER BİRER SERBEST BIRAKILDILAR

14 Haziran’daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu’nun yanısıra Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe’nin adli kontrol hükümleriyle tahliyesine hükmedildi.

Diğer beş sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Dilan Polat 19 Ağustos’ta, Engi Polat 6 Eylül’de tahliye edildi.