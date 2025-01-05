Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni tembihledi

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edilmişti.

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Dilan Polat, son olarak paylaştığı bir videoyla gündem oldu.

Bilindiği üzere Polat, hapishanede kaldığı süre zarfında, 'Fatih Terim Fonu' olarak da bilinen ve daha sonra 'yüksek kârlı gizli fon' davası kapsamında sanık olan Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmıştı.

KOĞUŞ ARKADAŞI SEÇİL ERZAN'I ANLATTI

Polat, Erzan ile koğuş anılarını anlattığı bir paylaşım yaptı.

Dilan Polat paylaşımında, Seçil Erzan'ın kendisine ne öğrettiğini anlattı.

Polat, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile birlikte hapisteyken dua ettiklerini ve zikir çektiklerini belirtti.

"ONDAN BAHSETMEMİ İSTEMİYORDU: ÇIKARKEN TEMBİHLEMİŞTİ"

Polat, Erzan'ın kendisini 'dışarı çıkınca benden bahsetme' diyerek tembihlediğini de söyledi.

Polat, "Bu arada Seçil bana birçok şey öğretmişti. Biz aynı koğuşta kalıyorduk. Unuttum, her gün bana hatırlatırdı. İyi bir kızdı, Allah yar ve yardımcısı olsun. Ondan çok bahsetmemi istemiyordu, çıkarken bizzat tembihlemişti. Orada yaşanan orada kalır." dedi.

Ayrıca Polat, Seçil Erzan'ın kendisine öğrettiği duayı da paylaşarak, "Şifa bulmak için 3 yudumda içerdik Seçil'le." dedi.