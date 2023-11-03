Dilan Polat soruşturması derinleşiyor! 7 kişi daha yakalandı Haklarında vergi kaçırma ve kara para aklama soruşturması yürütülen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilişkisi bulunan 7 kişi daha gözaltına alındı.

AA

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gösterişli hayatlarının altından usulsüzlük çıktı.

Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan ikilinin de aralarında bulunduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İsim hakkı verilen firmaya baskın

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirledi.

7 kişi daha gözaltına alındı

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalandı.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu toplam 24 şüphelinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden 8'nin ifade işleminin tamamlandığı öğrenilirken, zanlıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Polat Ailesi'ne operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edilmesinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)