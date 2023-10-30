Dilan Polat soruşturması sonrasında diğer güzellik salonları incelemeye alındı Çift hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı. İşletmeciler, sık sık denetime girdiklerini belirtti.

İHA

Engin ve Dilan Polat çifti için başlatılan soruşturma, gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında en son çifte ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu.

Güzellik merkezleri mercek altında

Polat çiftinin güzellik merkezi ve kozmetik firması sahibi olmaları, dikkatleri Türkiye genelindeki diğer işletmelere çevrilmesine neden oldu.

"Güzellik merkezleri de zan altında kaldı"

Güzellik merkezi işletmecisi Şebnem Demir, Polat çifti olayının ardından güzellik merkezlerinin sıkı denetime alındığını belirterek, “Biz 15 yılıdır bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Akademik kadromuzla eğitimler veriyoruz. Doktorlara bile eğitim veriyoruz. Son dönemde Dilan Polat’a ait güzellik merkezlerinin adının karıştığı olaylar sonrasında diğer güzellik merkezleri de zan altında kaldı. Güzellik merkezleri sık sık denetim baskınlarına uğruyor ve bu da girişimciyi tedirgin ediyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)