Dilan Polat sosyal medya orucunu bozdu Sosyal medya orucunu tahliye günü "Enerci" şarkısıyla bozan Dilan Polat, bugün ise eşiyle birlikte yeniden paylaşım yaptı.

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Haber Merkezi

Dilan-Engin Polat çifti, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık, 4 Eylül'de hakim karşısına çıktı.

İlk defa savunma yapan Engin Polat, babası ve kardeşi için ise tahliye kararı verildi.

Eşi Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Dilan Polat, sessiz kalacağını söyledi.

"PAYLAŞIM YAPMAYACAĞIM"

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin “Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım." ifadelerini kullanan Polat'ın bu kararı kısa sürdü.

YENİ PAYLAŞIM

Dilan Polat, bugün ise sosyal medya hesabından eşi Engin Polat ile fotoğraf paylaştı.

NE OLMUŞTU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.