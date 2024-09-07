Dilan Polat: Sosyal medya paylaşımlarıma dikkat edeceğim Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağını belirten Dilan Polat, paylaşımlarına dikkat edeceğini söyledi.

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Haber Merkezi

Dilan-Engin Polat çifti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ve kardeşi, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

4 Eylül'de başlayan duruşma boyunca savunma yapan Polat Ailesi, suçlamalarının tamamını reddetti ve beraat talep etti.

POLAT AİLESİ TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, savcının tutukluluk talep etmesine rağmen; Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

MASAK raporunun ardından davanın merkezindeki Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'dan sonra Engin Polat da tahliye edilmiş oldu.

"SOSYLA MEDYAYI ESKİSİ GİBİ KULLANMAYACAĞIM"

Tahliyesinin ardından Instagram paylaşımlarına devam eden Dilan Polat da ilk röportajını verdi.

Emrullah Erdinç'e konuşan Polat, sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağını söyledi.

"Şöyle değerlendiriliyor; Yeniden o eski paylaşımlar tırnak içerisinde görgüsüz paylaşımlar yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Dilan Polat şu cevabı verdi: