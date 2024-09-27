Dilan Polat: Tahliye olduğu gün paylaşım yaptığım için Engin duvara kafa attı Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Dilan Polat, ilginç bir itirafta bulundu. Polat, Engin, tahliye olduğu gün "Enerci" şarkısıyla story attığım için bana sinirlendi, duvara kafa attı' dedi.

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Özel Haber

Türkiye, Polat Ailesi skandalını konuşmaya devam ediyor...

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat'ın ardından, geçtiğimiz haftalarda eşi Engin Polat da tahliye edilmişti.

Sosyal medya orucuna gireceğini iddia eden Dilan Polat, verdiği sözü tutamadı ve tahliye olduğu günden beri her gün onlarca paylaşım yapmayı sürdürüyor.

'ENERCİ'Lİ İTİRAF

Dilan Polat, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorduğu soruları cevapladı.

Polat'ın, bir takipçisi tarafından gelen 'Engin Ağabey çok soğuk son zamanlarda.' sözlerine ilginç bir itirafla cevap verdi.

Eşinin soğuk olmadığını, yapısı gereği böyle göründüğünü ifade eden Dilan Polat, 'Ama biraz soğuk bence de. Psikolojisi bozuk.' dedi.

"ENGİN BANA SİNİRLENİP DUVARA KAFA ATMIŞ"

Engin Polat'ın tahliye edildiği gün arabadan inerken neden sinirli olduğunu açıklayan Dilan Polat, şu cümleleri kullandı:

Tahliye olduğu gün 'Enerci' şarkısıyla paylaşım yaptığım için bana sinirlenmiş. Sinirden köpürüyordu indiğinde. Duvara kafa atmış.