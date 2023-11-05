Dilan Polat, tutuklama kararı sonrası mahkeme salonunda bağırdı: 'Oğlum sana kim bakacak' Bir süredir kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla yargılanan Polat çifti ve 12 kişi tutuklandı. Dilan Polat, mahkeme salonunda kararın açıklanmasıyla baygınlık geçirdi.

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İHA

Türkiye yaklaşık 1 aydır sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ı konuşuyor.

Gösterişli hayatını gözler önünde yaşayan, dolar ve altın şovlarıyla adından söz ettiren Polat'ın kazancı sorgulanmaya başlayınca olanlar oldu.

Eşi Engin Polat ve beraberindeki 18 kişi ile birlikte kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan Polat hakkında karar çıktı.

Aile boyu tutuklandılar

1 Kasım'da gözaltına alınan, geçtiğimiz akşam da ifadeleri tamamlanan Polat çifti, dün adliyeye sevk edildi.

Çok sayıdaki suçtan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkında hakimlik Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

"Oğlum sana kim bakacak"

Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı öğrenildi.

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak?" diye bağırdığı belirtildi.

2 çocuğu var

Polat çiftinin Nilda adında bir kızı, Milan Efe adında da bir oğulları var. Anne, baba, teyze, dayı, dede ve amcanın tutuklanmasıyla çocuklar babaanne Şükran Polat'ın yanında kalıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)