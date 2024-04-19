Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni karar Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında, tutuklu bulunan tüm şüpheliler hakkında tahliye kararı verildi.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kocası Engin Polat, geçtiğimiz aylarda, "kara para aklamak" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklandı.

Gösterişli hayatıyla herkesin dikkatini çeken Polat çiftinin soruşturmasına ilişkin ise yeni bir gelişme yaşandı.

Çiftin soruşturması sürerken savcı; Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi.

Kara para aklama ve örgüt kurma suçları için tutukluluğa devam kararı

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Avukatları duyurdu

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya da bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaya, hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından MASAK son değerlendirme beklenmektedir." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Dilan Polat'ın bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları, helikopterlerle olan pozları dikkat çekmeye başladı.

Polat'ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler, Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Bir süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' ve "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum." ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandığı belirlendi.