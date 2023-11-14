Dilan Polat ve Engin Polat'a ikinci davadan tutuklanma talebi

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Türkiye'de son günlerde sosyal medya fenomenleri mercek altında.

Dilan Polat'ın ardından gösterişli hayatlarıyla göz önünde olan fenomenlerle ilgili her geçen güç yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri de Banu Parlak oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ı suçladı

Polat çiftiyle arasında husumet olan Parlak'ın güzellik merkezi geçtiğimiz ay kurşunların hedefi oldu.

Parlak, yapılan silahlı saldırıya ilişkin Polat ailesini işaret etti.

İfade verdiler

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kara para aklama ve çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve baba Sezgin Polat bugün adliyeye getirildi.

Şüpheliler, 'azmettirme' iddiasına ilişkin ifadelerini verdi. Üç isim de suçlamaları kabul etmedi.

Azmettirici suçundan tutuklanmaları talep edildi

Ardından Savcılık, silahlı saldırıyı azmettirme suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmelerine karar verdi.

"Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor"

Parlak, saldırı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak'ı vurmam için beni tutular diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor.



Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’da. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Burası muz Cumhuriyetimi burası. Sokaklar altın tozu ile kahve içmeye benzemez.



Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte. Allah’ın izniyle Organize Şube işe el atacak göreceğiz. Kendim için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tutum. Hiç birinize acımayacağım. Mafyacılık oynakla olmaz bu iş.