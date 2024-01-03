Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı hayranlarını umutlandırdı! '2 güne çıkması lazım' Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı, canlı yayında çiftin yakın zamanda çıkması gerektiğini açıkladı. Avukat, "Bizim 26 gün alacağımız çıkacak dava sonunda" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın akıbeti oldukça merak ediliyor.

Geçtiğimiz kasım ayına kadar sık sık lüks yaşamından paylaşımlar yapan Polat, şimdilerde parmaklıklar ardında.

5 milyona yakın takipçisinin yoğun ilgiyle takip ettiği fenomenin cezaevinden çıkacağı tarih merakla bekleniyor.

Polatların avukatından açıklama

Kimileri yakın zamanda çıkmasını beklerken kimileri ise farklı suçlardan yargılanan Polat'ın uzun yıllar cezaevinde kalacağını öne sürüyor.

Çiftin avukatları Hüseyin Kaya, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programının stüdyo konuğu oldu.

"Bizim 26 gün alacağımız çıkacak"

Burada Polatların hayranlarını umutlandıran bir açıklamada bulunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Dosya hazır. Yeni savcı bir haftada iddianameyi hazırlar. 2 günde müvekkilleri çıkarması lazım. Devletimiz ve yargımız için bu çok önemli. Geç kaldı bile. Bizim 26 gün alacağımız çıkacak dava sonunda. Dava açacağız.

Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

Fenomenle ilgili yapılan son açıklamada, psikolojik durumunun iyi olmadığı vurgulanmıştı.

Çocukları ile ayrı düşen Dilan Polat'ın sık sık ağladığı, 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Dilan Polat'a yönelik süreç nasıl işledi?

Dilan Polat'ın bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları, helikopterlerle olan pozları dikkat çekmeye başladı.

Polat'ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler, Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Bir süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' ve "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum." ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandığı belirlendi.