Dilan Polat ve Engin Polat'ın eski komşuları anlattı: 'Kamerasıyla fotoğraf çekmeye gidiyordu' Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Polat çiftinin, 5 yıl önce yaşadığı gecekondudaki komşuları aileyi anlattı. Mahalle sakini, "Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu" dedi.

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DHA

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor.

Yaşadıkları lüks hayatı gözler önüne seren ve güzellik merkezi işleterek 3 yıl gibi kısa sürede elde ettikleri mal varlıkları dikkat çekti.

Bunun üzerine savcılık harekete geçti ve Polat çiftinin gelir kaynağını incelemeye aldı.

Gözaltındalar

Ardından iddiaların odağındaki çift, iki gece önce ekiplerin baskınıyla evlerinde gözaltına alındı.

Dün ise çiftin villalarındaki ve iş yerlerindeki lüks araçlara el kondu.

Gecekondudaki komşuları konuştu

Gelişmeler devam ederken Polat çiftinin yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.

Polat Ailesi'ni tanıyan mahalle sakinleri konuştu.

"Elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye gidiyordu"

Komşulardan Mercan Demirtürk, şu ifadeleri kullandı:

Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu. Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Ama buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok. Kapının önünde sohbet ediyorduk. Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi. Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle, inşaat işiyle uğraşıyordu.

"Sizin gibi medyadan tanıyorum"

Engin Polat'ın anne ve babasının yaşadığı evde kalan kiracı ise, "Kiracıyım, burada 3 yıldır oturuyorum. Onları sizin gibi medyadan tanıyorum. Eskiden müşterimdi gelip gidiyordu. Uydu işi yapıyordu öyle tanıştık. Bizden önce kızı oturdu. Daha önce kendisi oturuyordu. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3 bin 500 lira kira ödüyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)